مقتل ضابط شرطة باكستاني في أعمال شغب في كشمير

بقلم: يورونيوز

قال مسؤولون اليوم الأحد إن احتجاجًا على ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وفواتير الخدمات العامة تحول إلى ساحة شغب في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير، مما أسفر عن مقتل ضابط شرطة في بلدة داديال وإصابة العشرات.

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وأغلق التجار في بعض المدن في كشمير، في المنطقة الخاضعة لسيطرة باكستان، أبواب محالهم يوم السبت بينما أحرق المتظاهرون الإطارات للتعبير عن غضبهم.

واعتقلت الشرطة عدة متظاهرين في أنحاء كشمير المقسمة بين باكستان والهند.

وقال تشودري أنور الحق، رئيس الوزراء في الجزء الذي تسيطر عليه باكستان من كشمير، إنه مستعد للنظر في مطالب المتظاهرين، طالبًا منهم عدم اللجوء إلى العنف.

وعقد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري اجتماعًا يوم الأحد لبحث كيفية تهدئة الاحتجاجات.

وصل معدل التضخم الشهري في باكستان في مرحلة ما إلى أكثر من 40%، لكن السلطات تقول إنه انخفض إلى 17% قبل المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ جديدة.

وتخطط باكستان للحصول على ما لا يقل عن 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.