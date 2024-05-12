أردوغان: " نتنياهو بلغ مستوى في أساليب الإبادة الجماعية يثير غيرة" الزعيم النازي هتلر

بقلم: يورونيوز

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بلغ "مستوى في أساليب الإبادة الجماعية يثير غيرة" الزعيم النازي أدولف هتلر.

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وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل ترغب باحتلال قطاع غزة برُمّته، خلال مقابلة أجراها مع صحيفة كاثيميريني اليونانية، نُشرت الأحد، عشية زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى أنقرة.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن نتنياهو تخطى هتلر في أساليب "الإبادة الجماعية".

وأشار أردوغان في مقابلته إلى ما ترتكبه إسرائيل بحق سكان غزة منذ أشهر من قصف للمستشفيات وقتل للأطفال وظلم للمدنيين وتعريض الأبرياء للجوع والعطش والحرمان من الدواء بحجج مختلفة. وتابع قائلًا: "هل يمكن رؤية ذلك أمرًا مشروعًا؟".

وأضاف: "ماذا فعل هتلر في الماضي؟ لقد اضطهد وقتل الناس في معسكرات الاعتقال".

واعتبر أن إسرائيل حولت قطاع غزة إلى سجن في الهواء الطلق، ليس فقط بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإنما منذ سنوات طويلة، وحاصرت القطاع ليغدو "أشبه بمعسكر اعتقال" يعيش فيه الناس بموارد محدودة.