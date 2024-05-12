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عاجل. بوتين يبعد سيرغي شويغو عن وزارة الدفاع ويعينه أمينا لمجلس الأمن القومي الروسي

وزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو Copyright Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service
Copyright Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service
بقلم:  يورونيوز
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اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، استبدال سيرجي شويغو بمدني في حكومته الجديدة، على أن يتولى وزير الدفاع السابق أمانة مجلس الأمن القومي الروسي.

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ويأتي التعيين بعد أن اقترح بوتين تعيين أندريه بيلوسوف وزيراً للدفاع في البلاد بدلا من شويغو الذي شغل هذا المنصب لسنوات. ويأتي التعديل الوزاري مع بدء بوتين فترة ولايته الرئاسية الخامسة ومع استمرار الحرب في أوكرانيا للعام الثالث.

وتماشياً مع القانون الروسي، استقال مجلس الوزراء الروسي بأكمله يوم الثلاثاء، بعد تنصيب بوتين المتألق في الكرملين.

وكان بوتين قد قدم لائحة بعدد من المرشحين لشغل مناصب وزراء رؤساء الإدارات الاتحادية في الحكومة الجديدة التي سيحكم من خلالها في ولايته الخامسة، بحسب مجلس الاتحاد الروسي. 

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن بوتين أقال نيكولاي باتروشيف من منصب سكرتير مجلس الأمن الروسي، وعين مكانه شويغو، مشيراً إلى أن شويغو بصفته سكرتيراً لمجلس الأمن الروسي سيشغل في نفس الوقت منصب نائب بوتين في لجنة الصناعات العسكرية.

ويتولى شويغو منصب وزير الدفاع منذ عام 2012، وهو من بين الدائرة المقربة لبوتين.

واقترح بوتين إعادة تعيين سيرجي لافروف وزيراً للخارجية، وكونستانتين تشويتشينكو وزيراً للعدل، وفلاديمير كولوكولتسيف وزيراً للداخلية، وألكسندر كورينكوف وزيراً للطوارئ، وألكسندر بورتنيكوف مديراً لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وفيكتور زولوتوف، مديراً للحرس الوطني الروسي، ودميتري كوشنيف لرئاسة الخدمة الفيدرالية.

المصادر الإضافية • أ ب

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