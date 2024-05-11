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خاركيف تحت النيران الروسية وأوكرانيا تقصف مصفاة للنفط في لوهانسك المحتلة

فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق في المصفى
فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق في المصفى Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون في هجوم أوكراني على مستودع للنفط في بلدة روفينكي في لوهانسك المحتلة من روسيا، حسب رئيس المنطقة الذي عينته موسكو.

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وقال ليونيد باسيشنيك إن الهجوم الأوكراني الذي نفذ ليلًا تم باستخدام نظام الصواريخ التكتيكية "أتاكمز" ATACMS الأمريكية، وزعم أن الضحايا هم من المدنيين في الوحدات السكنية القريبة.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في لوهانسك، إن الهجوم أسفر عن اندلاع 18 حريقًا منفصلًا في المصفاة، وتمت الاستعانة بـ12 سيارة إطفاء.

وضربت روسيا خلال الأيام الستة الماضية منشآت الطاقة الأوكرانية، كما هاجمت قواتها منطقة خاركيف الأوكرانية.

الهجوم على خاركيف

وكثفت روسيا خلال الأيام الماضية من هجماتها على منطقة خاركيف، التي فر منها نحو 1700 مدني حسب بعض المسؤولين.

وأكد حاكم المدينة التي تقع شرق أوكرانيا، أوليه سينيهوبوف، أن القصف المدفعي وقذائف الهاون والقصف الجوي أصاب أكثر من 30 بلدة وقرية مختلفة. ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه في الفترة من 5 إلى 10 مايو/ أيار، شنت ما مجموعة 27 هجومًا على منشآت الطاقة الأوكرانية والمؤسسات العسكرية وسكك الحديد.

مساعدات أمريكية عاجلة

في هذه الأثناء، ومع اشتداد القتال والهجمات المتبادلة، وافقت الولايات المتحدة على تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار. 

تتضمن الحزمة راجمات الصواريخ "هيمارس" HIMARS، بالإضافة إلى الذخيرة، وكذلك ذخائر لأنظمة صواريخ باتريوت وأنظمة صواريخ أرض جو والمدفعية والذخائر المضادة للطائرات والدبابات، ومجموعة من المركبات المدرعة، مثل مركبات برادلي والمركبات المضادة المقاومة للألغام، كما تشمل زوارق نهرية.

المصادر الإضافية • أ ب

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