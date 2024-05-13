بلينكن: الهجوم البري على رفح لن يقضي على حماس وإسرائيل تفتقر إلى خطة لحماية المدنيين

بقلم: يورونيوز

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، رفض واشنطن شن إسرائيل هجوماً برياً على رفح جنوب قطاع غزة في بيان نشرته الإثنين.

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وجاء في البيان إن بلينكن أكد التزام واشنطن بأمن إسرائيل "والهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس".

وأضاف البيان أن أنتوني بلينكن قد دعا مجددا وزير الدفاع الإسرائيلي إلى حماية المدنيين في قطاع غزة وإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية إلى القطاع.

وكان أنتوني بلينكن، وزير الخارجيّة الأمريكي قد حذر الأحد، من تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح الذي سينشر "الفوضى" دون القضاء على حركة حماس في مقابلة مع شبكة أن بي سي نيوز.

وأشار بلينكن إلى أن عناصر حركة حماس قد عادت بالفعل إلى أجزاء في قطاع غزة كانت إسرائيل قد اجتاحتها.

وأضاف بلينكن إن "التكتيكات الإسرائيلية تعني خسارة مروعة في أرواح المدنيين الأبرياء وفشلها في تحييد قادة حماس ومقاتليها كما يمكن أن تؤدي إلى حركة تمرد دائم".

كما أعرب بلينكن عن قلقه بشأن عدم وجود خطة إسرائيلية ذات مصداقية لحماية المدنيين أو لما بعد الحرب على القطاع.

وفي سياق متصل حذّرت الولايات المتحدة من تعليق تسليم بعض أنواع الأسلحة إلى إسرائيل خاصة القذائف المدفعيّة في حال شنّت هجوما واسعا على المدينة المكتظة بالنازحين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة المحاصر والمهدد بالمجاعة منذ أكثر من 7 أشهر. وتجاوزت حصيلة القتلى الفلسطينين 35 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.