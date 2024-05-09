ردًا على بايدن وفي رسالة إلى "الأعداء والأصدقاء".. غالانت: سنحقق أهدافنا وسنقضي على حماس وحزب الله

بقلم: يورونيوز

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، بأن تل أبيب "ستحقق أهدافها في الشمال والجنوب"، في رسالة إلى "أعداء إسرائيل وأفضل أصدقائها".

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وتأتي هذه التعليقات بعد أن هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتجميد بعض شحنات الأسلحة إذا شنت إسرائيل هجومًا شاملًا واسع النطاق على مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة.

وقال غالانت "نقول لأعدائنا وأصدقائنا إنه لا يمكن إخضاع دولة إسرائيل، ولا الجيش الإسرائيلي، ولا وزارة الدفاع، ولا مؤسسة الدفاع، وسنحقق أهدافنا في الشمال والجنوب".

وأضاف "سنشل حماس، وندمر حزب الله ونحقق الأمن".

وكان بايدن قد أكد في مقابلة أجراها الأربعاء مع شبكة "سي إن إن"، أن بلاده لن تزود إسرائيل ببعض أنواع الأسلحة لا سيما أنواع محددة من القنابل والقذائف المدفعية، التي قد تستخدمها في شن هجوم واسع النطاق على رفح بسبب القلق على سلامة أكثر من مليون مدني لجأوا إلى المنطقة الواقعة في جنوب القطاع.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بدعم إسرائيل بالصواريخ الدفاعية والأسلحة، ولكنه أكد أنه لن يتم تزويدها بهذه الأسلحة إذا قررت اجتياح رفح.

وتمثل تصريحات الرئيس الأمريكي أول موقف علني وواضح لبايدن حتى الآن بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح، وجاءت في أعقاب قراره بإيقاف شحنة قنابل ثقيلة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي؛ بسبب مخاوف من أن حليف الولايات المتحدة يقترب من الهجوم على المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع.

ورغم التحذيرات والضغوط الدولية، لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عازمًا على شن هجوم بري واسع على رفح، المدينة التي يزعم أنها آخر معقل لحركة حماس التي توعّدت تل أبيب بالقضاء عليها.