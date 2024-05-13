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إردوغان: حماس ليست جماعة إرهابية وأكثر من ألف عضو بها يتلقون العلاج في مستشفيات تركيا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان Copyright Burhan Ozbilici/AP
Copyright Burhan Ozbilici/AP
بقلم:  يورونيوز
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قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الاثنين إنه لا يعتبر حركة حماس الفلسطينية المسلحة جماعة إرهابية، بل يراها جماعة تعمل على حماية وطنها.

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وجاءت تصريحات إردوغان خلال مؤتمر صحافي جمعه برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أنقرة.

وقال الرئيس التركي: "لا أرى حماس كجماعة إرهابية. أرى أنهم مجموعة من الناس يحاولون حماية أراضيهم".

وأعلن إردوغان أن "أكثر من 1000 عضو" بحماس يتلقون العلاج في المستشفيات التركية.

ولم يكشف الرئيس التركي عن كيفية خروج المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة المحاصر.

وأشار إردوغان خلال المؤتمر إلى حماس كـ"حركة مقاومة" بينما أعرب عن حزنه بسبب اختلاف ميتسوتاكيس معه في الرأي بشأن الحركة الفلسطينية.

وتدرج اليونان، مثل أغلبية الدول الغربية، حماس ضمن الحركات والجماعات الإرهابية المسلحة.

وقال رئيس وزراء اليوناني إنه قد يختلف مع إردوغان بشأن توصيف حماس لكنه يتفق معه على ضرورة وقف القتال في قطاع غزة.

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رجب طيب إردوغان تركيا إسرائيل حركة حماس غزة فلسطين