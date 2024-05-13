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لليوم الرابع.. تواصل الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير

تواصل الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار القمح والكهرباء في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير- 13 آيار 2024
تواصل الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار القمح والكهرباء في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير- 13 آيار 2024 Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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أفاد مسؤولون، الاثنين، أن الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار استمرت لليوم الرابع في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة.

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وأسفرت أعمال العنف التي تجتاح المنطقة منذ الجمعة عن مقتل ما لا يقل عن  شخصين، من بينهم ضابط شرطة، وإصابة 100 آخرين.

والتقى رئيس الوزراء في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير، تشودري أنور الحق، بمنظمي الاحتجاجات وقال إنه سيخفض أسعار القمح والكهرباء، التي يعتبرها الكثيرون مقياساً للسوق.

ومع ذلك، استمرت أعمال العنف في العاصمة مظفر آباد وبالقرب منها.

وانخفض معدل التضخم الشهري في باكستان إلى 17% بعد أن وصل في وقت ما إلى أكثر من 40%.

ومنطقة كشمير المتنازع عليها في جبال الهيمالايا مقسمة بين الهند وباكستان، وكلاهما مسلح بأسلحة نووية.

وخاضت الجارتان الواقعتان في جنوب آسيا ثلاث حروب منذ استقلالهما عن الحكم الاستعماري البريطاني عام 1947.

وفي العام الماضي، تجنبت باكستان بصعوبة التخلف عن سداد ديونها الخارجية بعد أن قدم صندوق النقد الدولي والعديد من الدول الصديقة قروضاً.

وقالت وزارة المالية في بيان إن المحادثات بدأت يوم الاثنين مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

المصادر الإضافية • أ ب

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