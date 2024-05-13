Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

فلسطيني يروي مآسي الاحتجاز شهرين ونصف بسجون إسرائيل

شاحنة محملة بمعتقلين فلسطينيين مقيدين ومعصوبي الأعين، في غزة، الجمعة 8 ديسمبر/كانون الأول 2023.
شاحنة محملة بمعتقلين فلسطينيين مقيدين ومعصوبي الأعين، في غزة، الجمعة 8 ديسمبر/كانون الأول 2023. Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

تحدث الفلسطيني موسى منصور اليوم الاثنين عن فترة احتجازه بالسجون الإسرائيلية وذلك بعد إلقاء القبض عليه ضمن آخرين من محيط مستشفى الشفاء.

اعلان

وعاد منصور إلى القطاع المنكوب بعد قرابة شهرين ونصف الشهر قضاها في ظروف غير إنسانية بعدد من السجون الإسرائيلية.

واعتقلت القوات الإسرائيلية منصور ضمن 71 فلسطينياً آخرين احتموا بمستشفى الشفاء في مارس – أيار الماضي قبل إطلاق صراحه اليوم.

وقال منصور: "المعاملة (داخل السجون) كانت سيئة جداً" وأضاف: "كل يوم يطلقون الكلاب لتعضك" وهو يشير لآثار الإصابات التي لحقت بذراعه داخل السجن.

وقال منصور إن سلطات السجن لم تسمح للمساجين بالنوم سوى لساعة أو ساعتين بعد الواحدة صباحاً كما كان الغذاء داخل السجون "منعدماً".

وأضاف: "الغذاء غير موجود. يعني كل الشباب فقدوا عقلهم من قلة الأكل، فقط قليل من الجبن، وفي شباب ماتوا بسبب هجوم الكلاب".

وقال منصور إنه احتجز في أكثر من سجن واحد ورأى جميع تلك السجون ممتلئة بالفلسطينيين وبها ما لا يقل عن "5000 سجين" بحسب وصفه.

وتأتي شهادة منصور وسط تقارير إعلامية تتحدث عن سوء الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية وتعمد معاملة النزلاء بشكل غير إنساني.

وقال تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية، نقلاً عن عاملين إسرائيليين داخل سجن في صحراء النقب تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوايتهم، إن المساجين تم "تجريدهم من أي شيء آدمي" و"تم ضربهم بدافع الانتقام".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فيديو: انتقادات حقوقية لنظام بطاقات الدفع لطالبي اللجوء في ألمانيا

الجيش الأوكراني يخوض "معارك ضارية" على جبهتين حدوديتين ولافروف يعلن استعداد روسيا لمواجهة الغرب

شاهد: استمرار البحث عن ناجين بعد فيضانات مُفاجئة ضربت جزيرة سومطرة وحصيلة القتلى في ارتفاع

إسرائيل قطاع غزة سجون حقوق الإنسان فلسطين جريمة ضد الإنسانية