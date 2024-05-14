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عاجل. حرب غزة: غارات مكثفة على شمال القطاع وجنوبه واستمرار فرار المدنيين من رفح

نازحون فلسطينيون يصلون وسط غزة بعد فرارهم من مدينة رفح الجنوبية
نازحون فلسطينيون يصلون وسط غزة بعد فرارهم من مدينة رفح الجنوبية Copyright Abdel Kareem Hana/AP.
Copyright Abdel Kareem Hana/AP.
بقلم:  يورونيوز
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توغلت القوات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة وسط الخراب وأنقاض المباني المدمرة، ودارت اشتباكات عنيفة مع الفصائل الفلسطينية المسلحة، بينما تواصلت حركة نزوح المدنيين هرباً من القصف ولا سيّما في رفح المهدّدة بعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة رغم التحذيرات الدولية.

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في اليوم الـ221 للحرب على غزة، تجددت معارك طاحنة مع الجيش الإسرائيلي في الجزء الشرقي من مخيم جباليا ومناطق أخرى شمالي القطاع، وسط تجدد حملة القصف العنيف على عدة مدن، وذلك بالتزامن مع التوغل البري في مدينة رفح جنوباً.

ويواصل الجيش الإسرائيلي محاولة التوغل إلى عمق مخيم جباليا بعدما فشل في تحقيق هذا الهدف في حملة مماثلة قبل أشهر، وتقصف مدفعيته بشكل متواصل منازل المدنيين في المخيم الأكبر في القطاع والأكثر اكتظاظاً بالسكان والأبنية.

سياسياً قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان الإثنين إن الولايات المتحدة لا تعتبر أن إسرائيل ترتكب "إبادة" في قطاع غزة لكنها تدعو الدولة العبرية إلى "بذل مزيد من الجهد لحماية المدنيين" الفلسطينيين.

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