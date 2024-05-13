فيديو: صراخ ومضايقات يتعرض لها وزراء إسرائيليون خلال مراسم احتفال "يوم الذكرى الوطني"

بقلم: يورونيوز

تعرض عدد من الوزراء الإسرائيليين لمضايقات وصرخات طالبتهم بالاستقالة خلال مراسم الاحتفال بـيوم "الذكرى الوطني" في القدس والذي يكرم القتلى الإسرائيليين على مدار السنوات الماضية وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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ورصد مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، صراخ أحد الإسرائيليين على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير،" انت مجرم، ماذا تفعل هنا؟"

وأظهر الفيديو سيدة إسرائيلية مسنة وهي تصرخ على بن غفير بينما حاولت عناصر الشرطة الإسرائيلية إبعادها عن الموقع.

وهتف متظاهرون إسرائيليون "عار" وهتافات أخرى في وجه وزير الإسكان يتسحاق جولدكنوبف أثناء حديثه.

كما تعرض وزير الدفاع يوآف غالانت لتنديد متظاهرين حملوا لافتات كتب عليها "دماؤهم على أيديكم".

وتتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بالمماطلة في إبرام صفقة تبادل من أجل البقاء في السلطة، وأعلنت مؤخرا أنها ستعمل على إسقاط حكومته.