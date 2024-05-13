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عاجل. الجيش الأمريكي: إسقاط مسيّرة أطلقها الحوثيون فوق خليج عدن

مسلح حوثي يقف على متن السفينة الإسرائيلية غالاكسي التي استولى عليها الحوثيون في ميناء الصليف
مسلح حوثي يقف على متن السفينة الإسرائيلية غالاكسي التي استولى عليها الحوثيون في ميناء الصليف Copyright Osamah Abdulrahman/AP
Copyright Osamah Abdulrahman/AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الإثنين، أنها أسقطت مسيرة أطلقها الحوثيون فوق خليج عدن.

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وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان على حسابها في إكس: "تقرر أن الطائرة بدون طيار تمثل تهديدا وشيكا لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".

وأضاف البيان: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".

وكانت القيادة المركزية الأمركية، قد أعلنت فجر السبت، أنها دمرت ثلاث طائرات مسيرة أطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه البحر الأحمر، مضيفة أنه لم ترد بلاغات من التحالف الأميركي أو السفن التجارية بخصوص إصابات أو أضرار.

وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، قد أعلن الخميس الماضي، توسيع دائرة العمليات، رداً على الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وقال الحوثي: "مع العدوان الإسرائيلي على رفح، تشمل مرحلة التصعيد الرابعة أي سفن لأي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل بضائع للعدو وإلى أي جهة ستتجه".

وأشار إلى أن "أي سفينة نقلت بضائع لموانئ العدو من بعد صدور قرار الحظر فإنها ستكون هدفا لنا في أي مكان تطاله أيدينا".

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