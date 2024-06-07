الجيش الأمريكي: تدمير 9 طائرات مسيرة وزورقين في البحر الأحمر

بقلم: يورونيوز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر الجمعة، أن قواتها نجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية، بتدمير 8 طائرات مسيرة أطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر.

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وقال الجيش الأمريكي في بيان نشر عبر منصة "إكس"، إنه إضافة إلى ذلك نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير زورقين مُسيّرين للحوثيين في البحر الأحمر.

وأضاف البيان، أنه "بشكل منفصل، نجحت سفينة تابعة للتحالف في التصدي لطائرة بدون طيار فوق البحر الأحمر تم إطلاقها من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن".

هذا وأفادت أن الحوثيين، أطلقوا صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن من منطقة يسيطرون عليها فوق البحر الأحمر.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التابعة للتحالف أو السفن التجارية.

وأضاف البيان "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية المضادة للسفن والزوارق الُمسيّرة تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

وأعلن عبد الملك الحوثي، زعيم "أنصار الله"، الخميس، أن "الجماعة استهدفت خلال هذا الأسبوع 8 سفن مرتبطة وتابعة للولايات المتحدة وأخرى كسرت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

واعتبر أن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" لمرتين يعتبر من أبرز وأهم العمليات التي تم تنفيذها.

وأكد أن "حاملة الطائرات الأمريكية ستبقى هدفا لقواتنا كلما سنحت الفرصة لذلك".

ولفت في كلمة له الخميس، "تدشين عمليات مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق على أن يكون مسار هذه العمليات مسارا مهما واستراتيجيا وتصاعديا"، وفي تعبيره.