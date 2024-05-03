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"جامعاتنا مفتوحة لكم".. الحوثيون يعرضون استضافة الطلبة المفصولين من الجامعات الأمريكية والأوروبية

جانب من الحراك الطلابي ضد الحرب في غزة
جانب من الحراك الطلابي ضد الحرب في غزة Copyright Christopher Katsarov/AP
Copyright Christopher Katsarov/AP
بقلم:  يورونيوز
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قال مسؤول في جامعة صنعاء التابعة لأنصار الله (الحوثيين)، إن الحركة جادة بشأن استقبال الطلاب المفصولين والموقوفين من الجامعات الأمريكية والأوروبية بسبب التظاهر الداعم للفلسطينيين والرافض للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

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وانتشرت المظاهرات والاعتصامات الطلابية بعدد من الجامعات الأمريكية ضد الحرب في غزة منذ نهاية شهر أبريل – نيسان الماضي.

ويدعو الأكاديميون والطلاب المشاركين بها الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوقف عن مساندة الحكومة الإسرائيلية مادياً وسياسياً وعسكرياً.

وقوبلت تلك الاعتصامات بتدخلات أمنية عنيفة لفضها بالقوة، حيث تم إلقاء القبض على المئات من الطلاب المشاركين بها كما تم فصل وتوقيف عدد منهم عن الدراسة بجامعاتهم.

وكانت جامعة صنعاء قد نشرت بياناً أيدت فيه الحراك الطلابي ونددت فيه "بما يتعرض له الأكاديميين والطلاب من أبناء الجامعات الأمريكية والأوروبية من تنكيل وتكميم للأفواه وقمع لحرية الرأي والتعبير".

وأضاف بيان الجامعة: "تأييداً لتلك المظاهرات والوقفات الاحتجاجية وكموقف عملي معها تفتح جامعة صنعاء أبوابها في جميع تخصصاتها لكل من تعرضوا للفصل من الأكاديميين والطلاب".

وانتشرت الحركات الاحتجاجية الطلابية بجامعات الولايات المتحدة لتصل إلى جامعات في كندا والمكسيك وأستراليا وعدة دول أوروبية للمطالبة بالتدخل وإنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

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