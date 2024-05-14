البيت الأبيض: لا نعتبر ما تقوم به إسرائيل في غزة إبادة جماعية

بقلم: يورونيوز

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الاثنين إن إدارة الرئيس جو بايد لا تنظر إلى ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة على أنه إبادة جماعية.

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وقال سوليفان في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: "لا نعتقد أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية. لقد سجلنا رفضا قاطعا لهذا الاقتراح".

وأضاف سوليفان خلال المؤتمر بأن واشنطن تريد هزيمة حماس على يد الجيش الإسرائيلي ولكنه شدد على اعتقاد الولايات المتحدة بأن عملية عسكرية إسرائيلية برية في مدينة رفح ستكون خطأً.

وقُتل ما لا يقل عن 35 ألف شخص منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

ويتعرض بايدن لانتقادات داخلية ودولية بشأن المساندة الأمريكية الكبيرة لإسرائيل في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

لكن سوليفان قال إنه يمكن التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة في حال إطلاق حركة حماس سراح رهائن من الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وأضاف المسؤول الأمريكي بأنه يجب على العالم أن يدعو حماس للعودة إلى الطاولة والموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن.