Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

بالغناء والعزف على الغيتار بملهى في كييف.. بلينكن للأوكرانيين "نحن والعالم الحر معكم"

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال عزفه على الغيتار في ناد ليلي بالعاصمة الأوكرانية كييف
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال عزفه على الغيتار في ناد ليلي بالعاصمة الأوكرانية كييف Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تشهد ساحة القتال تراجعا ملحوظا للقوات الأوكرانية بسبب قلة الإمدادات العسكرية على الرغم من الممد الغربي لكييف منذ بدء الحرب

اعلان

على وقع موسيقى الروك غنّى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في أحد النوادي الليلة بالعاصمة الأوكرانية كييف وعزف على الجيتار وتمايل أيضا.

يأتي ذلك في خضم زيارة بلينكن الثلاثاء لكييف، حيث سعى إلى حشد معنويات الأوكرانيين الذين يواجهون هجوما روسيا جديدا، وأكد بلينكن وقوف واشنطن الدائم إلى جانب أوكرانيا وأن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة إلى كييف ستحدقث فرقا نوعيا في الميدان بحسب بلينكن.

يعد هجوم موسكو المتجدد في خاركيف أهم توغل حدودي منذ الأيام الأولى للحرب - ويأتي بعد أشهر لم يتزحزح فيها خط الجبهة البالغ طوله حوالي 1000 كيلومتر.

وقد وصف محللون هذه اللحظة بأنها من أخطر اللحظات بالنسبة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022.

وقبل دعوته إلى المسرح وتقديم عرضه الغنائي أخبر بلينكن الجمهور أن الولايات المتحدة و”العالم الحر“ يقفان مع أوكرانيا.

بعدها انطلق بلينكن في موهبته الغنائية وعزفه على أوتار الجيتار بأداء أغنية نيل يونغ ”Rockin' in the Free World“ التي غناها يونغ عام 1989.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

أزمة الخصوبة في أوروبا: أي دولة أوروبية لديها أقل عدد من الأطفال؟

الاتحاد الأوروبي يوافق على ميثاق جديد للهجرة على أمل دحر شعبية اليمين المتطرف المتزايدة

مقتل 5 جنود عراقيين في هجوم لـ"داعش" على نقطة عسكرية

فولوديمير زيلينسكي موسيقى الروك روسيا الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن الحرب في أوكرانيا