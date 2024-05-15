بالغناء والعزف على الغيتار بملهى في كييف.. بلينكن للأوكرانيين "نحن والعالم الحر معكم"

بقلم: يورونيوز

تشهد ساحة القتال تراجعا ملحوظا للقوات الأوكرانية بسبب قلة الإمدادات العسكرية على الرغم من الممد الغربي لكييف منذ بدء الحرب

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على وقع موسيقى الروك غنّى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في أحد النوادي الليلة بالعاصمة الأوكرانية كييف وعزف على الجيتار وتمايل أيضا.

يأتي ذلك في خضم زيارة بلينكن الثلاثاء لكييف، حيث سعى إلى حشد معنويات الأوكرانيين الذين يواجهون هجوما روسيا جديدا، وأكد بلينكن وقوف واشنطن الدائم إلى جانب أوكرانيا وأن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة إلى كييف ستحدقث فرقا نوعيا في الميدان بحسب بلينكن.

يعد هجوم موسكو المتجدد في خاركيف أهم توغل حدودي منذ الأيام الأولى للحرب - ويأتي بعد أشهر لم يتزحزح فيها خط الجبهة البالغ طوله حوالي 1000 كيلومتر.

وقد وصف محللون هذه اللحظة بأنها من أخطر اللحظات بالنسبة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022.

وقبل دعوته إلى المسرح وتقديم عرضه الغنائي أخبر بلينكن الجمهور أن الولايات المتحدة و”العالم الحر“ يقفان مع أوكرانيا.

بعدها انطلق بلينكن في موهبته الغنائية وعزفه على أوتار الجيتار بأداء أغنية نيل يونغ ”Rockin' in the Free World“ التي غناها يونغ عام 1989.