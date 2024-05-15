أردوغان: إسرائيل تطمع بأراضي الأناضول وحماس خط دفاعنا الأوّل

بقلم: يورونيوز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل "ستضع عينها على تركيا" في المستقبل، إذا نجحت في هزيمة حركة حماس في قطاع غزة.

اعلان

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام الأعضاء البرلمانيين لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء.

وأضاف: "لا تفترضوا أن إسرائيل سوف تتوقف عند غزة ولا تفترضوا أن رام الله سوف تكون في أمان. إذا لم يتم إيقاف تلك الدولة الشرسة، فإن تلك الدولة الإرهابية، سوف تضع عينها على الأناضول عاجلاً أم آجلاً بناءً على وهم الأرض الموعودة".

وأوضح أردوغان: "سنواصل الوقوف إلى جانب حماس التي تحارب من أجل استقلال أرضيها وهي خط دفاعنا الأول عن الأناضول".

كما شدد الرئيس التركي على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والمشاركين معه في "الإبادة" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة "سيُحاسَبون على كل قطرة دماء أراقوها، وسنتابعهم حتى محاسبتهم أمام القانون".

ودافع الرئيس التركي عن موقف بلاده من القضية الفلسطينية، وقال: "ينتقدوننا في الداخل والخارج لأننا ندافع عن حماس، أليس عندكم بقية من إنصاف وأنتم تمنعون شاحنات المساعدات عن الفلسطينيين".

واتخذت تركيا جملة من الإجراءات الاقتصادية ضد إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترافقت مع التوتر في العلاقات بين البلدين، وحملات المقاطعة الشعبية المنادية لقطع التبادل التجاري مع إسرائيل.

وسبق وأن أعلنت وزارة التجارة التركية أن أنقرة أوقفت جميع الصادرات والواردات من إسرائيل وإليها، مشيرة إلى "تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية.

وبلغ حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل 6.8 مليار دولار في عام 2023.