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غارة إسرائيلية تدمر مبنى سكنيا في مخيم جباليا شمال غزة

غارات جوية إسرائيلية تستهدف مبنى سكنيا في مخيم جباليا للاجئين بالقرب من مدينة غزة في وقت تتواصل فيه المعارك شمال الإقليم.
غارات جوية إسرائيلية تستهدف مبنى سكنيا في مخيم جباليا للاجئين بالقرب من مدينة غزة في وقت تتواصل فيه المعارك شمال الإقليم. Copyright Saher Alghorra/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Saher Alghorra/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز مع اب
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واصلت القوات الإسرائيلية شن هجماتها في غزة حيث استهدفت أمس مبنى سكنيا في مخيم جباليا لللاجئين، في وقت تتواصل فيه المعارك في شمال القطاع. وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن عدد الضحايا، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ لإجلاء الضحايا من تحت الركام.

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وتزايد نشاط القوات الإسرائيلية في منطقة جباليا خلال الأيام الأخيرة، وهي منطقة تعتبر نقطة ساخنة في الصراع الفلسطيني. وقد تعرضت جباليا لأضرار جسيمة نتيجة لسبعة أشهر من الضربات الجوية المتكررة التي شنتها إسرائيل.

وقد اسفرت سبعة أشهر من الحرب  عن أكثر من 35  الف  قتيل  في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لمسؤولي الصحة المحليين.

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