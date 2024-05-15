شاهد: مسيرة للمستوطنين في سديروت جنوب إسرائيل تدعو إلى احتلال غزة مجدداً مع انتهاء الحرب

بقلم: يورونيوز

شارك المئات من الإسرائيليين المستوطنين في بلدة سديروت جنوب إسرائيل، الثلاثاء، في مظاهرة "العودة إلى الوطن" حسب تعبيرهم، مطالبين بإعادة احتلال قطاع غزة.

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ودعا اليمينيون الإسرائيليون المتطرفون الذين شاركوا في مسيرة سديروت، إلى إعادة بناء المستوطنات في غزة، وقالوا إن هذا الأمر، ضروري لحماية البلاد.

وتحدث وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، خلال هذه المسيرة، داعياً إسرائيل إلى إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة و"تشجيع الهجرة الطوعية” للفلسطينيين من القطاع.

وقالت سمادار داي، إحدى المشاركات في المسيرة: "نريد أن نقول للجميع في إسرائيل والجميع في العالم ، أن غزة مهمة جداً بالنسبة لنا، ويجب أن تعود إلى أيدي إسرائيل مجدداً".

وكانت القوات الإسرائيلية قد انسحبت من غزة عام 2005، بعد 38 عاماً من الاستيلاء على القطاع، وتخلت عن المستوطنات في خطوة أحدثت انقساماً شديداً في إسرائيل.

وتسلل المؤيدون لإعادة احتلال غزة عبر المدينة، ولوحوا بالأعلام الإسرائيلية، ورقصوا وأنشدوا الأغاني العبرية على خلفية القصف الإسرائيلي على غزة.

ويقول المتشددون الإسرائيليون إن" السبيل الوحيد لتأمين إسرائيل، هو توسيع المستوطنات اليهودية في جميع أنحاء الدولة".

وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.