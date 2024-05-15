حرب غزة بيومها الـ222: معارك ضارية وقصف جوي مستمر وواشنطن تمد إسرائيل بحزمة أسلحة جديدة بمليار دولار

بقلم: يورونيوز

أمس الثلاثاء كان شهد مقاومة ضروس من كتائب القسام وسرايا القدسفي اشتباكات مع وحدات إسرائيلية كما استهدفت قذائف الياسين آليات عسكرية ودبابات في حي الزيتون بغزة وجباليا وشرقي رفح

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تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ222 مع استمرار القصف المتواصل والوحشي على مبتن سكنية وآخرى تابعة لوكالة الغوث الدولية "الأونروا" ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى ومئات المصابين، في وقت تستمر فيه الآلة العسكرية الإسرائلية تغولها في عمق رفح جنوبا، واشنطن من جهتها أعلنت عن مدد عسكري إضافي لنتنياهو بقيمة مليار دولار دون شروط بوقف النار أو إنهاء العملية العسكرية في رفح اليت بدا وكأنها تعارضها خشية علي المدنيين كما زعمت.

آخر التطورات في اليوم الـ222 للحرب الإسرائيلية الطاحنة على غزة