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الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرين مؤيدين لفلسطين في جامعة كاليفورنيا

مواجهات بين الشرطة ومحتجون مناصرون للقضية الفلسطينية
مواجهات بين الشرطة ومحتجون مناصرون للقضية الفلسطينية Copyright Leonard Ortiz/ 2024, Orange County Register/SCNG
Copyright Leonard Ortiz/ 2024, Orange County Register/SCNG
بقلم:  يورونيوز مع اب
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اندلعت أمس مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين داعمين للقضية الفلسطينية في حرم جامعة إيرفين بكاليفورنيا الأمريكية.

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اعتقلت الشرطة الأمريكية طلبة جامعة إيرفين، بعد أن احتل المتظاهرون المؤيدون للقضية الفلسطينية لوقت قصير قاعة المحاضرات في الجامعة.

كما قام االمتظاهرون بإغلاق مدخل المبنى الجامعي بحواجز، مطالبين بقطع علاقة استثمارات الجامعة مع إسرائيل.

وأفادت الشرطة  بدورها أنها  اعتقلت عددًا غير محدد من المحتجين، معلنة أن التجمع كان غير قانوني.

توسع الاحتجاجات الطلابية

إلى ذلك، كانت الاحتجاجات الطلابية الرافضة للحرب على غزة قد توسعت في الدول الأوروبية مطلع الأسبوع، متزامنة مع اعتصامات في جامعات بريطانية وهولندية وبلجيكية وفرنسية.

وشهدت الشوارع الفرنسية يوم أمس احتجاجات واسعة داعمة للقضية الفلسطينية، كما نظم طلاب سويسريون احتجاجات في جامعات بازل وبيرن وفريبورغ ونوشاتيل، تماشيًا مع الحراك في جامعتي لوزان وجنيف.

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