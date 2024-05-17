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مقتل قيادي في حماس وإصابة اثنين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في البقاع

صورة للسيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية بطائرة مسيرة أدت إلى مقتل القيادي شرحبيل السيد
صورة للسيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية بطائرة مسيرة أدت إلى مقتل القيادي شرحبيل السيد Copyright صورة من منصة الدفاع المدني
Copyright صورة من منصة الدفاع المدني
بقلم:  يورونيوز
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شنت إسرائيل غارة على سيارة قرب الحدود السورية اللبنانية، مما أدى إلى اغتيال القيادى بحركة حماس فى لبنان شرحبيل السيد، المدعو "أبو عمرو".

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لقي القيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، شرحبيل السيد حتفه خلال قصف طيران إسرائيلي لسيارة على الطريق بين راشيا والمصنع بالقرب من الحدود السورية-اللبنانية.

وأشارت مصادر أمنية لبنانية إلى مقتل شخص وإصابة آخر، الجمعة، في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت سيارة بقرية مجدل عنجر في زحلة بمحافظة البقاع، مما أدى إلى مقتل شخصين كانا بداخلها ، فيما أصيب ثالث كان في المكان.

وأكدت معلومات متطابقة استهداف سيارة عند طريق المصنع مفرق راشيا في البقاع شرقي لبنان بثلاثة صواريخ، متسببة في تدمير السيارة وفق ما أظهرت مشاهد فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلن عناصر الدفاع المدني اللبناني انتشال جريحين وجثمان شخص ثالث من السيارة التي تمّ استهدافها.

كما قام عناصر الدفاع المدني بإخماد الحريق الذي شب داخل السيارة، وقد استعان العناصر بمعدات الإنقاذ الهيدروليكية للتمكن من تنفيذ المهمة نظرًا لتضرر هيكل السيارة بشدة نتيجة الغارة.

وتشهد مناطق جنوب لبنان غارات في سياق المواجهات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، الذي أعلن استهداف إسرائيل لمواقع على الحدود اللبنانية الجنوبية بقذائف صاروخية ومدفعية.

المصادر الإضافية • وكالات-موقع إيكس

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