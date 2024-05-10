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فيديو: مقتل شخصين بينهما مسعف في قصف إسرائيلي بطائرة مسيّرة على جنوب لبنان

جثة مسعف جمعية كشافة الرسالة
جثة مسعف جمعية كشافة الرسالة Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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فيديو: مقتل شخصين بينهما مسعف في قصف إسرائيلي بطائرة مسيّرة على جنوب لبنان

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قتل شخصان أحدهما مسعف وآخر يعمل في شركة للاتصالات في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان اليوم الجمعة.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الضربة الإسرائيلية نُفذت بوساطة طائرة مسيّرة بدون طيار على قرية طير حرفا على بعد ثلاثة كيلومترات من الحدود الإسرائيلية.

وأعلنت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية مقتل مسعفها غالب حسين الحاج جراء الضربة الإسرائيلية التي وقعت خلال تأدية عمله.

وجاء الهجوم بعد يوم من هجوم مماثل على سيارة في قرية بجنوب لبنان أسفر عن مقتل أعضاء من حزب الله.

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