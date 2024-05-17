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شاهد: إجلاء آلاف الأشخاص من منطقة خاركيف الأوكرانية

إجلاء الأشخاص من شمال منطقة خاركيف.
إجلاء الأشخاص من شمال منطقة خاركيف. Copyright Evgeniy Maloletka/ AP
Copyright Evgeniy Maloletka/ AP
بقلم:  يورونيوز
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إجلاء آلاف الأشخاص من منطقة خاركيف الأوكرانية

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تم إيواء نحو 40% من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الحدود الشمالية لمنطقة خاركيف، وجاء حوالي 5 آلاف شخص إلى مركز التوزيع في خاركيف خلال أسبوع الإخلاء، وتم تزويدهم بالطعام والضروريات الأساسية. ولم يكن لأفراد عائلة سيتنيكوف من فوفشانسك الوقت لحزم أمتعتهم، لكنهم اصطحبوا قطتهم سونيك. وقام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة الجنود الجرحى في مستشفى خاركيف العسكري، الخميس. ووزع جوائز الدولة على العسكريين والأطباء العسكريين وشكرهم.

المصادر الإضافية • أ ب

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