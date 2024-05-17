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شاهد: لقطات جديدة لحادث مرعب يُظهر لحظات سبقت تدلي شاحنة من فوق جسر في الولايات المتحدة

شاحنة تتدلى من جسر في لويزفيل - الولايات المتحدة الأمريكية. 2024/03/01
شاحنة تتدلى من جسر في لويزفيل - الولايات المتحدة الأمريكية. 2024/03/01 Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أظهرت صور جديدة التقطتها كاميرا مراقبة، اللحظة التي فقدت فيها سائقة، السيطرة على شاحنة مقطورة واصطدامها بعدة سيارات على جسر كلارك التذكاري في لويزفيل، بولاية كنتاكي الأمريكية.

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تم تقديم لقطات كاميرا "داش كام" إلى المحكمة، الأربعاء، من قبل مكتب المدعي العام لمقاطعة جيفرسون، كجزء من قضية جنائية رُفعت ضد سائقة شاحنة مقطورة، تظهر في مقطع فيديو في الأول من آذار/مارس، وهي تنحرف من مسارها لتتجاوز حاجز الجسر، وتتدلى فوق نهر أوهايو على جانب جسر كنتاكي بعد حادث تصادم .

وتمكن رجال الإطفاء في لويزفيل من إنقاذ سائقة الشاحنة، سيدني توماس، والتي تبلغ من العمر 26 عاماً.

وتواجه سائقة الشاحنة أربع تهم  تتعلق بتعريض الغير المتعمد للخطر، وتهمة واحدة تتعلق بقيادة سيارة برخصة مُعلقة.

المصادر الإضافية • أ ب

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