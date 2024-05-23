شاهد: مقتل 6 مدنيين في قصف روسي استهدف خاركيف بصواريخ إس-300

بقلم: يورونيوز

استهدفت صواريخ روسية مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، مما أسفر عن مقتل 6 مدنيين على الأقل.

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تأتي هذه الغارة في الوقت الذي تواصل فيه القوات الأوكرانية صد هجوم مكثف عبر الحدود من قبل القوات الروسية.

وقال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف، إن 16 شخصا على الأقل أصيبوا عندما سقطت صواريخ إس-300 على المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد.

وهزّت أصداء 15 انفجارًا مختلف أنحاء المدينة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم بأنه "قاس جدًا"، معربًا عن إحباطه لعدم حصول كييف على ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي من شركائها الغربيين لصد الهجمات الروسية بعد أكثر من عامين من الحرب المستمرة.

وتقع خاركيف، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، على بعد حوالي 20 كيلومترًا من الحدود الروسية.

ويجعلها موقعها القريب من روسيا هدفًا استراتيجيًا هامًا في الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسيطرت القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة الماضية على عدد من القرى في المنطقة كجزء من هجوم واسع النطاق.

تُعاني أوكرانيا من نقص حاد في أنظمة الدفاع الجوية الفعالة، مما يجعلها عرضة للقصف الجوي الروسي المكثف، بما في ذلك على المدن والمناطق السكنية.

وتعتمد بشكل كبير على المساعدات العسكرية من الدول الغربية لمقاومة الغزو الروسي. وقد بدأ تدفق هذه المساعدات في الآونة الأخيرة، لكنها لا تزال غير كافية لتلبية جميع احتياجات الجيش الأوكراني.