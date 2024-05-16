غالانت يتوعد حماس: "سنرسل مزيدًا من القوات إلى رفح"

بقلم: يورنيوز

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الجيش سيرسل المزيد من القوات إلى رفح، حيث يزعم الجيش الإسرائيلي إنه دمر أنفاقًا لحماس وقتل عشرات المسلحين.

اعلان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه سيتم إرسال المزيد من القوات إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يقول الجيش الإسرائيلي إنه دمر أنفاقاً لحماس وقتل عشرات المسلحين.

وقد بدأت إسرائيل ما وصفته بعملية محدودة في رفح الأسبوع الماضي بعد أن ضغطت عليها الولايات المتحدة وحلفاء آخرون لعدم شن اجتياح واسع النطاق.

ولكن حتى هذه العملية المحدودة أدت إلى نزوح 600 ألف فلسطيني من المدينة، وفقاً للأمم المتحدة. قبل الاجتياح، لجأ أكثر من مليون فلسطيني فروا من القتال في مناطق أخرى إلى رفح.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي زار المنطقة يوم الأربعاء، إن "هذه العملية ستستمر بقوات إضافية ستدخل المنطقة".

وأكد على جهود الجيش الإسرائيلي بقوله: "حماس ليست منظمة يمكن أن تعيد تنظيم نفسها، ليس لديها احتياطات، لا تستطيع إنتاج السلاح، ليس لديها إمدادات، ليس لديها سلاح، ليس لديها القدرة على معالجة الإرهابيين الذين يتم استهدافهم. المعنى هو أننا نغلق الصنبور (على حماس) نحن ننهك (حماس)".

وحتى مع توغل القوات الإسرائيلية في أجزاء من رفح، أعادت حماس تجميع صفوفها في مناطق أخرى من غزة تعرضت لقصف مكثف في وقت سابق من الحرب وقال الجيش إنه أخلاها.

وقد حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من شن هجوم واسع النطاق على رفح بسبب الخسائر التي قد تلحق بالمدنيين. وقال الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة لن تقدم أسلحة هجومية لمثل هذه العملية.