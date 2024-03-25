حادث مروع في جنوب الفلبين.. 17 قتيلاً بعد تعطل مكابح شاحنة واصطدامها بحافلة

بقلم: يورونيوز

تعتبر الحوادث المرورية من أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في الفلبين، حيث غالبًا ما تكون الطرق في حالة سيئة، ولا يتم تطبيق قوانين المرور بشكل صارم.

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قتل 17 شخصا في جنوب الفلبين يوم الإثنين بعد اصطدام حافلة ركاب كانت تقلهم بشاحنة بضائع، مما أدى إلى نشوب حريق في الشاحنتين.

وأفادت الشرطة أن الحادث وقع على طريق سريع في منطقة أنتيباس بإقليم شمال كوتاباتو.

وقال النقيب جودوفريدو توباس، إن شاحنة البضائع ذات العشر عجلات، والتي كانت محملة بالرمال والحصى، كانت تسير على طريق منحدر عندما تعطلت مكابحها، مما أدى إلى اصطدامها بحافلة الركاب.

وأضاف أن جميع من كانوا على متن شاحنة الركاب وعددهم 18 شخصًا، لقوا حتفهم، باستثناء شخص واحد.

وأشار إلى أن جنود الجيش والشرطة والقرويين ساعدوا في إخراج الضحايا من الشاحنتين، وكان العديد منهم يعانون من حروق بالغة.

وأكد توباس أن الشرطة احتجزت سائق شاحنة البضائع، وسيتم التحقيق معه قبل توجيه اتهامات جنائية إليه.

وتعتبر الحوادث المرورية من أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في الفلبين، حيث غالبًا ما تكون الطرق في حالة سيئة، ولا يتم تطبيق قوانين المرور بشكل صارم.