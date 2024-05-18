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شاهد: الدفاع الروسية تعرض لقطات لقواتها وهي تدمر ست طائرات أوكرانية بحرية مُسيرة في البحر الأسود

تدمير طائرة بدون طيار بحرية أوكرانية في البحر الأسود، شبه جزيرة القرم، 17 آيار 2024.
تدمير طائرة بدون طيار بحرية أوكرانية في البحر الأسود، شبه جزيرة القرم، 17 آيار 2024. Copyright AP/Russian Defense Ministry Press Service
Copyright AP/Russian Defense Ministry Press Service
بقلم:  يورونيوز
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عرضت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، لقطات لطائرات حربية وزوارق دورية روسية، تدمر ست طائرات بحرية مٌسيرة في البحر الأسود.

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وقالت الوزارة أيضاً في بيان إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 51 طائرة بدون طيار أوكرانية في شبه جزيرة القرم، و44 أخرى فوق منطقة كراسنودار الروسية وست طائرات فوق منطقة بيلغورود.

وتمثل غارات الطائرات بدون طيارعلى شبه جزيرة القرم، والتي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني عام 2014، محاولة من كييف للرد على الهجوم الذي شنته موسكو على شمال شرق أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط على القوات الأوكرانية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أكد على أهمية تسليم لأسلحة والذخائر الحيوية لأوكرانيا في الوقت المناسب، داعياً الشركاء الغربيين إلى ضرورة إرسال المساعدات المعلن عنها.

المصادر الإضافية • أ ب

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