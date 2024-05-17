القضاء التونسي يقرّ حكماً ابتدائياً بسجن الغنوشي وصهره 3 سنوات

بقلم: يورونيوز

قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن محكمة الاستئناف أيدت اليوم الجمعة حكما ابتدائيا بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق بوشلاكة، ثلاث سنوات في القضية المتعلقة بحصول الحركة على تمويل أجنبي.

اعلان

وأفاد راديو "موزاييك" المحلي نقلاً عن المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس بأن "الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قضت في فبراير/شباط الماضي بسجن الغنوشي وبوشلاكة ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل وتغريم حركة النهضة بغرامة تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدرها 1مليون و 170 ألف و478 دولار أميركي و 35 سنتا".

وأضاف المصدر نفسه أن "النيابة العمومية استأنفت ذلك الحكم الابتدائي وأصدرت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الجمعة قرارها بإقرار الحكم الابتدائي".

من جانبها كشفت حركة النهضة في تونس، اليوم الجمعة، عن رسالة وجهها رئيس الحركة راشد الغنوشي (82 عاماً)، المعتقل في سجن المرناقية، إلى أحد القضاة، يعلمه فيها رفضه المثول أمامه، مبيناً أن القضاء يستخدم "لأغراض وغايات سياسية".

وقالت "النهضة"، إنّ رئيس الحركة "دوّن الرسالة أخيراً من سجنه على ورقة الاستدعاء التي وصلته من القاضي، في واحدة من القضايا الكثيرة التي حركتها السلطات التونسية ضده".

ويقبع الغنوشي في السجن منذ منتصف أبريل/نيسان من العام الماضي، فيما أصدر القضاء التونسي بحقه 3 بطاقات إيداع في عدد من القضايا من بينها ما يتعلق بالإرهاب والقضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة وأكد محاموه في وقت سابق أن بعض العقوبات قد تصل إلى الإعدام.

وفي قت سابق من اليوم الجمعة رفضت دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس طلب الافراج عن رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي مع إحالته إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.