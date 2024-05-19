شاهد: لحظة وصول طواقم الإنقاذ إلى موقع حادث طائرة الرئيس الإيراني وسط الضباب الكثيف وسوء حالة الجو

فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الإيراني تتوجه إلى موقع تحطم مروحية رئيسي

اعلان

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" على المنصة العاشرة إن طائرة الهليكوبتر التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان هبطت اضطراريا في شمال غرب إيران.

وبحسب التلفزيون الرسمي فإن فرق الإنقاذ في طريقها إلى الموقع. وكان إبراهيم رئيسي مسافرا إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

وحسب رئيس الهلال الأحمر الإيراني يشارك 40 فريقاً في عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني، وهي مدعومة بفرق التعبئة الشعبية والحرس الثوري وأهالي القرى المجاورة، مع الإشارة إلى عدم إمكانية مواصلة البحث جواً بسبب سوء الأحوال الجوية، كما أنّ المنطقة وعرة ويصعب التنقل فيها.

وتعتبر المنطقة التي وقع فيها الحادث من المناطق التي يصعب الوصول إليها، إذ لا يمكن التنقل فيها بالسيارة، وهو ما يضع صعوبات أمام فرق الإنقاذ. وتشهد المنطقة هطول أمطار شديدة وأجواء ضبابية، ومدى الرؤية لا يصل حتى إلى متر واحد، كما لا يوجد اتصال بالإنترنت في المنطقة.

وحسب وسائل إعلام، فقد كان يرافق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على المروحية محمدعلی آل هاشم، إمام جمعة محافظة تبریز، حسین أمیرعبد اللهیان، وزیر الخارجية الإيرانيي ومالك رحمتي، محافظ آذرببیجان الشرقية.

تم الإبلاغ عن موقع الحادث في كيليبار وورزكان، وهو مكان خطير للغاية ويصعب عبوره وهو في حالة ضعيفة للغاية، حسبما أفاد الهلال الأحمر الإيراني. وأظهرت صور سيارات ونشطاء الهلال الأحمر الإيراني يسيرون على مسالك يكتنفها الضباب.