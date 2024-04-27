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الرئيس الإيراني: عقيدتنا تمنعنا من حيازة السلاح النووي لا العقوبات

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي Copyright Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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أكد الرئيس الإيراني أنّ "حيازة السلاح النووي غير موجودة في عقيدتنا على الإطلاق"، وذلك في تصريحاته خلال حفل افتتاح معرض للصادرات الإيرانية.

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أوضح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنّ الأسلحة النووية لا تعتبر جزءا من سياسة إيران، وذلك بعد أيام من تهديد قائد إيراني بإجراء "تحول" في السياسة النووية إذا قامت إسرائيل بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية.

وقال رئيسي إن "حيازة السلاح النووي غير موجودة في عقيدتنا على الإطلاق"، وذلك في تصريحاته خلال حفل افتتاح معرض للصادرات الإيرانية.

وفي الـ 19 أبريل-نيسان، قامت إسرائيل بتنفيذ ضربة، استهدفت قاعدة جوية رئيسية وموقعا نوويا قرب أصفهان، بوسط إيران. وهو الهجوم الذي اعتبره البعض بأنه ردّ على هجوم إيراني استهدف إسرائيل قبل أيام.

وقبل يوم واحد من الهجوم، هدد قائد الحرس الثوري المسؤول عن أمن المنشآت النووية الإيرانية بأنه من المرجح أن تعيد البلاد النظر في عقيدتها وسياستها النووية إذا تعرضت مواقعها النووية للتهديد من قبل إسرائيل.

وأشار رئيسي إلى أن قرار إيران بعدم السعي للحصول على أسلحة نووية يرجع بشكل أساسي إلى مرسوم ديني أصدره المرشد الأعلى، وليست له علاقة بالحظر الدولي.

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