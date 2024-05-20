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شاهد: صور أولى لموقع سقوط وحطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني

الطائرة المروحية التي كانت تقل رئيسي
الطائرة المروحية التي كانت تقل رئيسي Copyright Ali Hamed Haghdoust/IRNA
Copyright Ali Hamed Haghdoust/IRNA
بقلم:  يورونيوز
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أظهر أحد المنقذين بالهلال الأحمر الإيراني صوراً أولى عبر جهاز الكمبيوتر الخاص به لموقع سقوط الطائرة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان.

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وكان رئيس الهلال الأحمر الإيراني قد أعلن سابقاً عبر الإعلام الرسمي عن "عدم وجود أي أثر على الحياة" في موقع تحطم المروحية التي سقطت قرب الحدود الشمالية الغربية لإيران أمس الأحد.

وتُظهر لقطات الفيديو عبر جهاز الكمبيوتر حطام الطائرة المروحية علماً بأنه لم يتم التحقق من صحتها عبر وسيلة أخرى حتى الآن.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أمس الأحد 19 مايو - أيار إن طائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان هبطت اضطرارياً في شمال غرب إيران.

وكان رئيسي في طريقه للعودة من محافظة أذربيجان الشرقية في إيران بعد حضوره افتتاح سد برفقة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في المنطقة الحدودية بين البلدين.

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