اتهامات بالتعاون مع "الجزيرة" .. إسرائيل توقف بث وكالة أسوشييتد برس المباشر من غزة وتصادر معداتها

بقلم: يورونيوز

صادر الجيش الإسرائيلي معدات بث وكاميرا تابعة لوكالة أسوشيتد برس في جنوب إسرائيل الثلاثاء، مما أدى إلى وقف خدمة البث المباشر في غزة بعد اتهام الوكالة بانتهاك القانون عبر تقديم خدماتها لقناة الجزيرة.

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وتعتبر الجزيرة أحد آلاف المؤسسات الإعلامية التي تتلقى خدمات البث المباشر وفقا لبيان نشرته الوكالة ندد بوقف البث ومصادرة المعدات.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد سلمت الوكالة ورقة موقعة من وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي، تتهم الوكالة بانتهاك قانون البث الأجنبي الجديد في إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد أمرت مطلع الشهر الجاري بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة وفق قانون إعلامي جديد.

وقالت لورين إيستون، نائبة رئيس الوكالة الإخبارية: "تدين وكالة أسوشيتد برس بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بإغلاق بثنا المباشر والذي كان ينقل غزة والاستيلاء على معدات وكالة أسوشييتد برس".

وأضافت إيستون:"لم يكن وقف البث يعتمد على المحتوى، بل على الاستخدام التعسفي من قبل الحكومة الإسرائيلية لقانون البث الأجنبي الجديد. إننا نحث السلطات الإسرائيلية على إعادة معداتنا وتمكيننا من إعادة البث المباشر على الفور حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الصحافة المرئية المهمة لآلاف وسائل الإعلام حول العالم."

وانتقد زعيم المعارضة يائير لبيد تصرف وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، واصفًا عملية المصادرة بأنها "عمل جنوني". وكان قرعي قد اتهم المنظمة الإخبارية بانتهاك قانون إعلامي جديد من خلال تقديم صور لقناة الجزيرة.

وأضاف لبيد: "مصادرة معدات وكالة أسوشييتد برس، أكبر وكالة أنباء في العالم، من قبل رجال شلومو قرعي هو عمل جنوني. هذه ليست الجزيرة، هذه ليست الجزيرة، هذه وسيلة إعلام أمريكية فازت بـ 53 جائزة بوليتزر".

من جانبه أعلن البيت الأبيض عن قلقه حيال ما جرى. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء سفره إلى نيو هامبشاير: "من الواضح أن هذا الأمر مقلق ونريد أن ننظر في الأمر".

وصوت الكنيست الإسرائيلي على إغلاق مكاتب الجزيرة في 5 مايو/أيار، فضلًا عن مصادرة معدات القناة وحظر بثها وحجب مواقعها الإلكترونية.

تعتبر قناة الجزيرة واحدة من وسائل الإعلام الدولية القليلة التي بقيت في غزة طوال الحرب، والتي بثت مشاهد الغارات الجوية والمستشفيات المكتظة واتهمت إسرائيل بارتكاب مجازر.