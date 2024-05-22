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الرئيس الأوكراني زيلينسكي: "الوضع في منطقة دونيتسك صعب للغاية"

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي Copyright Brendan Smialowski/Pool Photo via AP
Copyright Brendan Smialowski/Pool Photo via AP
بقلم:  يورونيوز مع اب
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أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء بأن الوضع "لا يزال صعبًا للغاية" في منطقة دونيتسك الشرقية.

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وفيما يتعلق بالصراع القائم في مدينة خاركيف، صرح زيلينسكي قائلاً إن الجيش الأوكراني يحقق نتائج ملموسة في المنطقة، مضيفًا: "إنه المكان الذي تجري فيه معظم المعارك".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الجمعة أن جيشها يواصل التقدم في شمال شرق أوكرانيا وأنه سيطر على 12 قرية في محيط منطقة خاركيف خلال أسبوع منذ إنطلاق هجومها الكبير.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية قد أعلنت يوم الاثنين أنها أسقطت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها القوات الروسية.

وشنت روسيا هجوما في منطقة خاركيف أواخر الأسبوع الماضي، حيث تمت مهاجمتها بصاروخ باليستي من طراز إسكندر-إم، مما زاد بشكل كبير من الضغط على القوات الأوكرانية التي تحاول  إبطاء تقدم روسيا على الجبهة الجديدة باستخدام طائرات مسيرة محملة بالقنابل لتدمير المركبات العسكرية.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه أوكرانيا تسليم الدول الغربية لأسلحة وذخيرة، كثفت روسيا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ في أنحاء أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية للطاقة.

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