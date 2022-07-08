الغزو الروسي لأوكرانيا: دعوة إلى إنهاء الحرب باوكرانيا في افتتاح اجتماع مجموعة العشرين

الغزو الروسي لأوكرانيا: دعوة إلى إنهاء الحرب باوكرانيا في افتتاح اجتماع مجموعة العشرينمحادثة
دعت إندونيسيا الدولة المضيفة لمجموعة العشرين هذه السنة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا الجمعة، في افتتاح اجتماع لوزراء خارجية المجموعة في بالي يتوقع أن يشهد نقاشات متوترة.
وقالت ريتنو مارسودي، وزيرة خارجيّة إندونيسيا "من مسؤوليّتنا إنهاء الحرب في أسرع وقت وتسوية خلافاتنا على طاولة المفاوضات، وليس في ساحة المعركة".
وأضافت أن تداعيات الحرب "تظهر في كل أرجاء العالم على صعيد الأغذية والطاقة والميزانيات. وكالعادة الدول الفقيرة والنامية هي الأكثر تضرراً".
وكانت الولايات المتحدة، مدعومة بجزء من حلفائها الغربيين، دعت إلى استبعاد روسيا عن المنتديات الدولية.
لكن إندونيسيا التي تريد المحافظة على موقف محايد أكدت بصفتها الدولة المضيفة لمجموعة العشرين، دعوتها لوزير الخارجية الروسي. كما دعت أيضاً نظيره الأوكراني دميترو كوليبا الذي سيشارك عبر الانترنت.
وباشر وزراء خارجية مجموعة السبع اجتماعاً يتوقع ان يشهد توتراً مع مشاركة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الروسي اللذين لم يلتقيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وسيكون الغزو الروسي لأوكرانيا وانعكاساته العالميّة على الاقتصاد والجغرافيا السياسيّة في صلب المناقشات، لكنّ البحث عن إجماع بين الحاضرين سيكون صعباً، فيما أشار المسؤولان الأمريكي والروسي إلى انهما لن يعقدا اجتماعاً منفرداً.
وقال مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس "لا يمكن أن نعتبر كان شيئا لم يكن بشأن مشاركة روسيا في اجتماع" مجموعة العشرين.
ويعود آخر لقاء بين بلينكن ولافروف إلى شباط/فبراير في جنيف، حيث حذّر الوزير الأميركي روسيا وقتذاك من عواقب هائلة في حال غزوها لأوكرانيا، وهو ما فعلته في 24 شباط/فبراير.
بريطانيا تقول إن روسيا تركز عتادها للهجوم على مدينة سيفرسك الأوكرانية
قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم الجمعة إن روسيا تركز عتادها على الأرجح على خط مواجهة في اتجاه سيفرسك، التي تبعد نحو ثمانية كيلومترات إلى الغرب من الخط الأمامي الحالي لقواتها.
وأضافت الوزارة في بيان بالتطورات على تويتر أن القوات الروسية ستتوقف مؤقتا على الأرجح لإعادة التزود بالإمدادات قبل القيام بعمليات هجومية جديدة في منطقة دونيتسك أوبلاست.
وقالت الوزارة إن هناك احتمالا واقعيا أن يكون الهدف التكتيكي الفوري لروسيا هو سيفرسك، إذ تحاول قواتها التقدم نحو هدفها الأكثر ترجيحا في منطقة سلوفيانسك وكراماتورسك الحضرية.
لافروف: روسيا "لن تجري" وراء الولايات المتحدة لإجراء محادثات
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة إنه "لن يجري وراء" الولايات المتحدة لإجراء محادثات بعدما رفض نظيره أنتوني بلينكن مقابلته خلال اجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا.
وقال لافروف للصحافيين في اجتماع في جزيرة بالي "لسنا من تخلى عن الاتصال بل الولايات المتحدة". وأضاف "نحن لا نجري وراء أي شخص لنقترح اجتماعات".
أوكرانيا تدعو كندا لعدم تسليم توربين لشركة جازبروم الروسية
قال مصدر بوزارة الطاقة الأوكرانية يوم الخميس إن أوكرانيا تعارض قيام كندا بتسليم شركة جازبروم الروسية توربينا تقول موسكو إنه مهم لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي، في حين تعتقد كييف أن مثل هذه الخطوة ستمثل مخالفة للعقوبات المفروضة على موسكو.
وقال مصدر كبير بوزارة الطاقة لرويترز إن كييف أبدت معارضتها لهذه الخطوة وإن وزير الطاقة الأوكراني ضغط على كندا في يونيو حزيران لعدم تسليم التوربين الذي تصنعه شركة سيمنز الألمانية في كندا.
وقال المصدر "العقوبات تمنع نقل أي معدات متعلقة بالغاز".
ومضى يقول إذا تمت الموافقة، لا سمح الله، على هذا القرار، فإننا سنناشد بلا شك زملاءنا الأوروبيين إعادة تقييم نهجهم. لأنه إذا لم تتبع الدول القرارات التي اتفقت عليها بشأن العقوبات، فعندئذ كيف نتحدث عن التضامن؟".