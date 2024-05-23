Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

ملك البحرين يلتقي الرئيس الروسي في موسكو ويكشف عن تنظيم مؤتمر سلام دولي

الرئيس الروسي يستقبل ملك البحرين
الرئيس الروسي يستقبل ملك البحرين Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خلفية اليوم الخميس في موسكو.

اعلان

وقال ملك البحرين إن روسيا لها دور تلعبه في حفظ السلام في الشرق الأوسط. كما أكد على التوصل إلى اتفاق بشأن مؤتمر دولي للسلام في البحرين.

وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة: "إن روسيا هي الدولة الأولى التي أطلب منها دعم هذا المؤتمر لأنه بدون دعم روسيا لا قيمة لهذا المؤتمر".

ووصل آل خليفة إلى روسيا يوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.

من جانبه أكد بوتين على أن كلا البلدين لديهما وجهات نظر مماثلة بشأن العديد من القضايا الدولية.

وقال بوتين: "لدينا اتصالات جيدة للغاية بين وزارتي الخارجية في البلدين، ومواقفنا متقاربة بشأن العديد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي".

وسيناقش الزعيمان عددًا لا يحصى من القضايا بما في ذلك التجارة والسياسة الدولية.

المصادر الإضافية • أ ب + وكالات

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"لم تكن مفاجأة": قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. تقرير يكشف محادثات الثلاثي الأوروبي مع واشنطن

شاهد: مظاهرة غاضبة في تل أبيب بعد نشر فيديو لاحتجاز حماس مجندات إسرائيليات في 7 أكتوبر

نيكي هيلي تفجر مفاجأة: سأصوت لصالح ترامب في الانتخابات الرئاسية

فلاديمير بوتين حمد بن عيسى آل خليفة روسيا موسكو البحرين