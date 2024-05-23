ملك البحرين يلتقي الرئيس الروسي في موسكو ويكشف عن تنظيم مؤتمر سلام دولي

بقلم: يورونيوز

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خلفية اليوم الخميس في موسكو.

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وقال ملك البحرين إن روسيا لها دور تلعبه في حفظ السلام في الشرق الأوسط. كما أكد على التوصل إلى اتفاق بشأن مؤتمر دولي للسلام في البحرين.

وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة: "إن روسيا هي الدولة الأولى التي أطلب منها دعم هذا المؤتمر لأنه بدون دعم روسيا لا قيمة لهذا المؤتمر".

ووصل آل خليفة إلى روسيا يوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.

من جانبه أكد بوتين على أن كلا البلدين لديهما وجهات نظر مماثلة بشأن العديد من القضايا الدولية.

وقال بوتين: "لدينا اتصالات جيدة للغاية بين وزارتي الخارجية في البلدين، ومواقفنا متقاربة بشأن العديد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي".

وسيناقش الزعيمان عددًا لا يحصى من القضايا بما في ذلك التجارة والسياسة الدولية.