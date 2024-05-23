محكمة العدل الدولية تصدر قرارها الجمعة بشأن هجمات إسرائيل في رفح

بقلم: يورونيوز

قالت محكمة العدل الدولية، إنها ستصدر حكمها غدا الجمعة بشأن الطلب العاجل الأخير الذي تقدمت به جنوب أفريقيا، والذي يقضي بإصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة.

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وطلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية خلال جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، أن تأمر تل أبيب بوقف حربها الدامية على قطاع غزة وعلى رفح على وجه الخصوص، من أجل ضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

وحث سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسي مادونسيلا، اللجنة المؤلفة من 15 قاضيا دوليًا إلى إصدار أمر يطالب إسرائيل "بالانسحاب الكامل وغير المشروط" من قطاع غزة.

وتنفي الدولة العبرية بشدة اتهامات الإبادة الجماعية، وتزعم أنها تفعل كل ما في وسعها لحماية المدنيين في "عمليتها العسكرية" في غزة.

وهذه هي المرة الثالثة التي تعقد فيها محكمة العدل الدولية جلسات استماع بشأن الحرب في غزة، منذ أن رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام المحكمة في ديسمبر/كانون الأول، ومقرها لاهاي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وقالت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، إنها ستصدر قرارها بعد ظهر الجمعة عند الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان كريم خان، المدعي العام في الجنائية الدولية، أنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة في حركة حماس وهم يحيى السنوار، وإسماعيل هنية ومحمد الضيف، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال مصدر دبلوماسي لصحيفة "إسرائيل اليوم"، إن المحكمة التي تعتبر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب في غزة.

وأشارت حسب التقديرات السائدة بين المسؤولين الإسرائيليين إلى أن القرار غير الملزم قد يصدر اليوم الخميس.

ولفت المصدر نفسه إلى أن هناك احتماليْن، إما أن تأمر المحكمة بوقف العمليات الإسرائيلية في مدينة رفح المكتظة بجنوب القطاع أو أن تسعى إلى وقف الحرب الأوسع في غزة بالكامل من خلال أوامر قضائية.