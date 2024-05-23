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الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح تخصيص يوم عالمي لإحياء ذكرى مذبحة سريبرينتسا

سيدة مسنة تزور ضريح ابنيها اللذين وقعا ضحية الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا، في مركز النصب التذكاري في بوتوكاري، البوسنة، الأربعاء، 22 مايو/أيار 2024.
سيدة مسنة تزور ضريح ابنيها اللذين وقعا ضحية الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا، في مركز النصب التذكاري في بوتوكاري، البوسنة، الأربعاء، 22 مايو/أيار 2024. Copyright Armin Durgut/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Copyright Armin Durgut/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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أيدت الأمم المتحدة اليوم الخميس، قرارًا يقضي بتخصيص يوم سنوي لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1995 بحق أكثر من 8000 مسلم بوسني على يد صرب البوسنة.

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وجاء التصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوًا بأغلبية 84 صوتًا مقابل 19 وامتناع 68 دولة عن التصويت، وهو ما يعكس مخاوف العديد من الدول بشأن تأثير التصويت على جهود المصالحة في البوسنة المنقسمة بشدة.

ويحدد القرار يوم 11 يوليو/تموز باعتباره "اليوم الدولي للتأمل وإحياء ذكرى الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1995 في سريبرينيتسا"، ويتم الاحتفال به سنويًا بدءًا من شهرين.

ولا يذكر القرار، الذي رعته ألمانيا ورواندا، الصرب باعتبارهم الجاني، لكن ذلك لم يوقف حملة الضغط المكثفة من أجل التصويت بـ "لا" من قبل رئيس صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، والرئيس الشعبوي لصربيا المجاورة، ألكسندر فوتشيتش.

في 11 يوليو 1995، اجتاح صرب البوسنة منطقة آمنة محمية للأمم المتحدة في سريبرينيتسا. وفصلوا ما لا يقل عن 8000 رجل وفتى بوسني مسلم عن زوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم وقتلوهم. وتمت ملاحقة أولئك الذين حاولوا الهروب عبر الغابة وفوق الجبال المحيطة بالمدينة.

المصادر الإضافية • أ ب

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