بقلم: يورنيوز

وزير الدفاع الأمريكي ينقل صلاحياته إلى نائبه قبل دخوله إلى المستشفى

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أعلن البنتاغون اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع لويد أوستن سيخضع لإجراء طبي في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني.

وقالت وزارة الدفاع أن أوستن سينقل صلاحياته مؤقتًا إلى نائبه بينما يواصل التعامل مع مشاكل المثانة التي بدأت في كانون الأول/ ديسمبر، بعد علاجه من سرطان البروستاتا.

وقال المتحث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر في بيان: "إن هذا الإجراء اختياري ولا علاقة له بتشخيص إصابته بالسرطان".

ويعاني أوستن البالغ 70 عامًا، من مشاكل صحية مستمرة منذ خضوعه لعملية جراحية لمعالجة تشخيص سرطان البروستاتا.

وواجه أوستن انتقادات بعد دخوله المستشفى بعد مضاعفات استئصال البروستاتا سابقًا من دون إبلاغ الرئيس أو الكونغرس.