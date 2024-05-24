Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

محكمة فرنسية تحكم غيابيا بالسجن المؤبد على 3 مسؤولين سوريين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

نشطاء يحملون الأعلام السورية بجانب صور ضحايا للنظام السوري، خلال مظاهرة الثلاثاء 21 مايو 2024 أمام المحكمة في باريس
نشطاء يحملون الأعلام السورية بجانب صور ضحايا للنظام السوري، خلال مظاهرة الثلاثاء 21 مايو 2024 أمام المحكمة في باريس Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

حكمت محكمة فرنسية غيابيًا على ثلاثة مسؤولين سوريين رفيعي المستوى بالسجن مدى الحياة الجمعة، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في قضية تاريخية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والحالة الأولى من نوعها على الأراضي الأوروبية.

اعلان

وركزت المحاكمة على دور المسؤولين في الاعتقال والتعذيب والقتل المزعوم في عام 2013 في دمشق لمازن الدباغ، وهو أب فرنسي سوري، وابنه باتريك. وتضمنت المحاكمة التي استمرت أربعة أيام شهادات مروعة من الناجين وروايات مؤلمة من شقيق مازن.

منذ عام 2018، صدرت أوامر اعتقال دولية بحق المسؤولين الثلاثة المحكوم عليهم: علي مملوك، المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، وجميل حسن المدير السابق للمخابرات الجوية، وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية. وهم كبار المسؤولين السوريين الذين يحاكمون أمام محكمة أوروبية بسبب جرائم يُزعم أنها ارتكبت خلال الحرب الأهلية في البلاد

وتأتي المحاكمة الفرنسية في الوقت الذي يستعيد فيه الرئيس السوري هالة من الاحترام الدولي، بعد أن كان مُستبعَداً بسبب العنف الذي مارسه ضد معارضيه. وتأمل جماعات حقوق الإنسان، وهي طرف في القضية الفرنسية، أن تُعيد تركيز الانتباه على الفظائع المزعومة المُرتكبة.

وتأمل جماعات حقوق الإنسان المشاركة في القضية أن تعيد تركيز الاهتمام على الفظائع المزعومة.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: الجيش السعودي يشارك في تمرين "إيفيس 2024" في تركيا

وزير الدفاع الأمريكي ينقل صلاحياته إلى نائبه قبل دخوله إلى المستشفى

جائحة قصّرت أعمارنا... منظمة الصحة العالمية: كوفيد تسبب في انخفاض متوسط عمر البشر بمقدار عامين

محاكمة بشار الأسد فرنسا سوريا