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فيديو: بعد تراجع لافت في الميدان.. الأوكرانيون يحاولون جاهدين وقف تقدم القوات الروسية في تشاسيف يار

سلاح مدفعية في منطقة شاسيف يار الأوكرانية. 2024/05/15
سلاح مدفعية في منطقة شاسيف يار الأوكرانية. 2024/05/15 Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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مع تكثيف روسيا لجهود تقدمها نحو تشاسيف يار، تقول إحدى وحدات المدفعية الأوكرانية إن قوة نيران موسكو أضحت تهدد طرق الإمداد الأوكرانية، مما يعقد من لوجستياتها.

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قام جنود أوكرانيون من كتيبة هجومية تابعة للشرطة الوطنية الأوكرانية، بتشغيل مدفع هاوتزر لضرب الدبابات الروسية على مشارف تشاسيف يار، التي قال القادة العسكريون الأوكرانيون إن الاستيلاء عليها هو محور تركيز موسكو الرئيسي.

وتواصل روسيا، القادرة على استغلال نقاط الضعف الأوكرانية في الذخيرة والقوة البشرية بفعالية، تحقيق مكاسب في المعركة الطاحنة.

وتسعى روسيا أيضًا إلى استغلال الفرصة السانحة قبل أن تصل الإمدادات الغربية، التي تتدفق بالفعل على دفعات صغيرة، إلى المواقع الأوكرانية.

وقد حذر القادة الأوكرانيون من أن شهر مايو/أيار سيكون أصعب الفترات، بعد أن فتحت روسيا جبهة جديدة في الشمال الشرقي، مما يزيد من تمدد القوات الأوكرانية على طول خط الجبهة البالغ طوله 1000 كيلومتر.

وسيكون الاستيلاء على تشاسيف يار مكسبًا استراتيجيًا لروسيا، وسيقرب قواتها من المناطق الحضرية الرئيسية وخطوط الإمداد الأوكرانية.

المصادر الإضافية • أ ب

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