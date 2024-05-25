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بعد فوزه على أولمبيك ليون.. برشلونة يحصل على لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات

فريق برشلونة قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات بين نادي برشلونة وأولمبيك ليون في ملعب سان ماميس في بلباو، إسبانيا، 25 مايو 2024
فريق برشلونة قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات بين نادي برشلونة وأولمبيك ليون في ملعب سان ماميس في بلباو، إسبانيا، 25 مايو 2024 Copyright Alvaro Barrientos/ AP
Copyright Alvaro Barrientos/ AP
بقلم:  يورونيوز
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أحرز فريق برشلونة مساء السبت، لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات 2024، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على أولمبيك ليون بهدفين دون مقابل.

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وسجلت أيتانا بونماتي أفضل لاعبة في العالم هدفاً في الشوط الثاني، وأضافت أليكسيا بوتيلاس الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز برشلونة 2-0 بعد خسارته في المباراتين النهائيتين السابقتين أمام الفريق الفرنسي.

ولم يسبق للنادي الكاتالوني أن فاز في أربع مباريات سابقة أمام ليون، الذي يظل النادي الأكثر نجاحاً في لعبة السيدات برصيد ثمانية ألقاب أوروبية.

أمام حشد قياسي بلغ 50,827 متفرجًا في المباراة النهائية، أصبح برشلونة ثالث فريق يحصل على ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا للسيدات، خلف ليون الفرنسي، ثمانية ألقاب، وأربعة ألقاب بانسبة للنادي الألماني آينتراخت فرانكفورت.

المصادر الإضافية • أ ب

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