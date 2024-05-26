بقلم: Euronews

إصابة 12 شخصا على متن الخطوط القطرية بسبب المطبات الهوائية في رحلة من الدوحة إلى دبلن

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قالت سلطات مطار دبلن إن اثني عشر شخصا أصيبوا بجروح عندما تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية إلى اضطرابات جوية فوق الاجواء التركية كانت متجهة من الدوحة إلى دبلن اليوم الأحد.

وقال مطار دبلن في بيانه إن الطائرة هبطت بسلام كما هو مقرر قبل الساعة الواحدة ظهرًا (1200 بتوقيت غرينتش).

وأضاف البيان: "عند هبوط الطائرة، استقبلت خدمات الطوارئ، بما في ذلك شرطة المطار وقسم الإطفاء والإنقاذ في المطار ستة ركاب مصابين وستة من أفراد الطاقم أيضا بعد أن تعرضت الطائرة لمطبات هوائية أثناء تحليقها فوق تركيا“.

يأتي هذا الحادث بعد خمسة أيام من وفاة رجل بريطاني بسبب ما يشتبه في إصابته بنوبة قلبية وإصابة العشرات من الأشخاص عندما تعرضت رحلة قادمة من لندن لمطبات هوائية شديدة.