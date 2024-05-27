بقلم: يورونيوز

قُتل ما لا يقل عن 35 شخصاً وأصيب عشرات آخرون في قصف إسرائيلي ليلي مساء الأحد واستهدف خيام النازحين الفلسطينيين في شمال غرب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

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ووصفت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع القصف الإسرائيل بالمجزرة، مضيفة بأن معظم المصابين من النساء والأطفال.

وزعم الجيش الإسرائيلي إن القصف أدى إلى مقتل ياسين ربيعة، الذي وصفه الجيش بقائد ما يسمى بمقر حماس في الضفة الغربية وخالد نجار، وهو عضو كبير آخر في الوحدة.

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ234 ونتج عنها حتى الآن مقتل 35984 شخصاً وإصابة 80643 منذ السابع من أكتوبر - تشرين الأول الماضي.

وإليكم أبرز تطورات الوضع في غزة: