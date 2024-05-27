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مباشر. حرب غزة: مقتل 35 شخصاً وإصابة العشرات في "مجزرة" إسرائيلية على خيام النازحين في رفح

نقل ضحايا القصف الإسرائيلي على رفح
نقل ضحايا القصف الإسرائيلي على رفح Copyright Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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قُتل ما لا يقل عن 35 شخصاً وأصيب عشرات آخرون في قصف إسرائيلي ليلي مساء الأحد واستهدف خيام النازحين الفلسطينيين في شمال غرب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

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ووصفت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع القصف الإسرائيل بالمجزرة، مضيفة بأن معظم المصابين من النساء والأطفال.

وزعم الجيش الإسرائيلي إن القصف أدى إلى مقتل ياسين ربيعة، الذي وصفه الجيش بقائد ما يسمى بمقر حماس في الضفة الغربية وخالد نجار، وهو عضو كبير آخر في الوحدة.

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ234 ونتج عنها حتى الآن مقتل 35984 شخصاً وإصابة 80643 منذ السابع من أكتوبر - تشرين الأول الماضي.

وإليكم أبرز تطورات الوضع في غزة:

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