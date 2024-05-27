في ثالث رحلة خارجية له بعد إعادة توليه الرئاسة.. بوتين يصل إلى أوزبكستان

بقلم: يورونيوز

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إلى عاصمة أوزبكستان حيث من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس شاكاي ميرزيوييف، من المتوقع أن تركز على تعميق العلاقات بين البلدين.

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ووضع بوتين إكليلاً من الزهورعلى النصب التذكاري لاستقلال أوزبكستان في طشقند، وأجرى ما قال الكرملين إنها محادثات غير رسمية مع ميرزيوييف. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الرسمي للرؤساء يوم الاثنين.

وتعد هذه الزيارة الخارجية الثالثة التي يقوم بها بوتين منذ تنصيبه لولاية خامسة في آيار/مايو. حيث ذهب أولاً إلى الصين، وأعرب عن تقديره للمقترحات التي قدمتها كين لإجراء محادثات لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ثم ذهب في وقت لاحق إلى بيلاروسيا حيث نشرت روسيا أسلحة نووية تكتيكية.

وقال الكرملين إنه قبل زيارة أوزبكستان، ناقش بوتين وميرزيوييف مجموعة من قضايا التعاون الثنائي، بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية.