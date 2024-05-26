شاهد: مصر تبدا بإدخال شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد اتفاق مع بايدن

بقلم: يورونيوز

بدأت شاحنات المساعدات تدخل إلى قطاع غزة من جنوب إسرائيل، الأحد، عبر معبر كرم أبو سالم، بموجب اتفاق جديد لتجاوز معبر رفح مع مصر، بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، مطلع الشهر الجاري.

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وتقول إسرائيل إنها وافقت على دخول مئات الشاحنات، لكن وكالات الأمم المتحدة تؤكد أن جمع المساعدات من الجانب الآخر، عادة ما يكون شديد الخطورة.

وبسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، لم يتضح ما إذا كانت المنظمات الإنسانية والإغاثية ستتمكن من الوصول إلى تلك المساعدات أم لا.

وترفض مصر إعادة فتح جانبها من معبر رفح البري، حتى يتم تسليم السيطرة عليه من جانب غزة إلى الفلسطينيين.

لكن تحت ضغوط أمريكية وإسرائيلية وافقت على تحويل حركة المرور عبر معبر كرم أبو سالم، وهو محطة الشحن الرئيسية في غزة.

ولم يكن من الممكن الوصول إلى هذا المعبر إلى حد كبير، بسبب الهجوم الإسرائيلي على رفح.