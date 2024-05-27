شاهد: متظاهرون يغلقون الشوارع الرئيسية في يريفان مطالبين باستقالة الحكومة الأرمنية

بقلم: يورونيوز

أغلق متظاهرون الاثنين، الشوارع الرئيسية في العاصمة يريفان، مطالبين باستقالة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وحكومته.

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واندلعت اشتباكات متفرقة مع الشرطة في العاصمة، كما اعتقلت الشرطة حوالى 196 شخصا.

وتشهد أرمينيا منذ أسابيع احتجاجات عارمة، إثر موافقة أرمينيا على تسليم عدة قرى حدودية لأذربيجان.

ويقود التظاهرات باغرات جالسستانيان، رئيس أساقفة أبرشية تافوش في شمال شرق أرمينيا حيث تقع القرى التي تم تسليمها.

وقد خاضت أرمينيا وأذربيجان حربين منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، وفي أبريل/نيسان، قالت أرمينيا إنها ستعيد القرى الحدودية إلى أذربيجان بعد أن شنت منافستها حملة عسكرية في ناغورني قره باغ، وهي منطقة ذات أغلبية عرقية أرمينية داخل أذربيجان.

ونزح حوالي 120 ألف شخصا معظمهم من السكان الأرمن بعد سيطرة أذربيجان بشكل كامل على كاراباخ. وكان مقاتلون أرمنيون قد سيطروا على كاراباخ في عام 1994 بعد حرب استمرت ست سنوات.