ناغورني قرة باغ: نزاع قديم وعقود من الكراهية بين أرمينيا وأذربيحان

بقلم: يورنيوز

الصراع بين أرمينيا وأذربيجان ليس وليد الأمس، بل نشب منذ سنوات طويلة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. فكيف تطور هذا البلدان بعد نيلهما الاستقلال؟ وما طبيعة التحالفات التي تتشكل الآن من جديد في هذا الجزء من القوقاز؟

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تفصل بين أرمينيا وأذربيجان عقود من الجفاء والكراهية بشأن ناغورني قره باغ، الجمهورية المعلنة من جانب واحد والتي أعلنت الخميس أنها "ستزول من الوجود" في نهاية العام، وذلك بعد أسبوع على هجوم خاطف شنته باكو في هذا الجيب الانفصالي. ويأتي هذا الإعلان مع فرار أكثر من نصف سكان الجمهورية الانفصالية.

في ما يأتي لمحة عن الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين في القوقاز اللتين خاضتا حربين من أجل هذه المنطقة الجبلية الصغيرة التي يسكنها الأرمن بشكل رئيسي، لكن يعترف بها دوليا كجزء من أذربيجان.

ناغورني قره باغ

تعد منطقة ناغورني قره باغ سبب العلاقات المضطربة بين يريفان وباكو. أعلن هذا الجيب ذو الغالبية الأرمينية الذي ألحقته السلطات السوفياتية بأذربيجان عام 1921، استقلاله من جانب واحد عام 1991، بدعم من أرمينيا. عام 1988، نشبت حرب استمرت حتى عام 1994 وخلّفت 30 ألف قتيل ومئات الآلاف من اللاجئين. سمحت الهزيمة التي منيت بها باكو ليريفان بالسيطرة على المنطقة ومناطق أذربيجانية مجاورة.

مواطنون أرمن نزحوا من ناغورني قرة باغ إلى أرمينيا AP

في خريف 2020، اندلعت حرب جديدة أسفرت عن مقتل 6500 شخص خلال ستة أسابيع. لكن هذه المرة، انتهت الحرب بهزيمة أرمينيا التي أُجبرت على التنازل عن مناطق مهمّة لأذربيجان في ناغورني قره باغ ومحيطها.

نشرت موسكو التي أدت دور الوسيط للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار، قوات تدخّل في المنطقة لحفظ السلام. لكن هؤلاء الجنود الروس البالغ عددهم ألفين لم يتمكنوا من منع وقوع اشتباكات ولا الحصار الذي فرضته باكو لأشهر وقالت يريفان إن هدفه "التطهير العرقي".

ثورات

لأرمينيا، البلد المسيحي منذ القرن الرابع، تاريخ مضطرب منذ استقلاله في 1991. فقد شهدت هذه الدولة الفقيرة وغير الساحلية نصيبها من الثورات والقمع المميت، بالإضافة إلى انتخابات متنازع عليها بشدّة، بسبب نزعات المحسوبية والاستبداد لدى مختلف قادتها.

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان AP/nikol.pashinyan, Armenian Prime Minister official Facebook account

في ربيع 2018، أدّت ثورة سلمية إلى وصول رئيس الحكومة نيكول باشينيان إلى السلطة. نفذ هذا الأخير إصلاحات أشيد بها على نطاق واسع لإضفاء الطابع الديموقراطي على المؤسسات واجتثاث الفساد. ورغم هزيمته في القتال الذي دار عام 2020، تمكّن باشينيان من تحقيق فوز انتخابي ساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة، التي أجريت في حزيران/يونيو 2021.

من جهتها، تخضع أذربيجان، الدولة الشيعية الواقعة على شواطئ بحر قزوين، لسيطرة عائلة واحدة منذ 1993. فقد حكم حيدر علييف، الجنرال السابق في جهاز الاستخبارات السوفياتية، البلاد بقبضة من حديد حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2003، ثمّ سلّم السلطة لابنه إلهام قبل أسابيع قليلة من وفاته.

وإلهام علييف، مثل والده، لم يسمح بظهور أي معارضة. في 2017، عيّن زوجته مهريبان أول نائبة لرئيس أذربيجان.

إلهام علييف Andreea Alexandru/ AP

روسيا، تركيا و"إبادة جماعية"

من جهتها، جعلت تركيا التي لديها طموحات جيواستراتيجية في منطقة القوقاز السوفياتية السابقة وآسيا الوسطى، من أذربيجان، الدولة الناطقة باللغة التركية والغنية بالنفط، حليفها الرئيسي في المنطقة، وهي صداقة عزّزتها الكراهية المشتركة تجاه أرمينيا. كذلك، تدعم أنقرة باكو في رغبتها في السيطرة على ناغورني قره باغ.

ولدى الأرمن عداء قديم تجاه تركيا بسبب ما يعتبر "إبادة جماعية" تتهم بالقيام بها الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، وراح ضحيتها حوالى 1,5 مليون أرمني. وترفض تركيا مصطلح الإبادة الجماعية، متحدّثة عن مذابح متبادلة.

أما روسيا القوة الإقليمية الرئيسية، فتربطها بأرمينيا علاقات أوثق من تلك التي تربطها بأذربيجان، لكنّها تبيع الأسلحة للبلدين.

انضمّت يريفان إلى التحالفات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تسيطر عليها موسكو، ومن أبرزها منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وتحتاج أرمينيا إلى دعم روسي، في وقت تزيد عدوّتها التي تعدّ أغنى منها بكثير، إنفاقها العسكري.

لكن هذا العام، وبسبب استيائه من عدم اكتراث روسيا أو عجزها عن التصرف في ناغورني قره باغ، ابتعد باشينيان عن موسكو وذهب إلى حد تنظيم مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر.

نفط مقابل مغتربين

خلال السنوات الأخيرة، سعت أذربيجان بفضل ثروتها النفطية إلى تقديم نفسها للعالم، وللغرب خصوصا، بصورة بعيدة عن سمعتها المرتبطة بالاستبداد والمحسوبية. استثمرت باكو بشكل خاص في الرعاية، خصوصًا في مجال كرة القدم. ومنذ العام 2016، تحوّلت أذربيجان أيضًا إلى موقع لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في الكرملين ـ 2018 Alexander Nemenov/AP

في العام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، تحوّلت أذربيجان إلى مورّد نفط بديل عن روسيا في أوروبا. في المقابل، يتميّز الأرمن المغتربون بعددهم الكبير وتأثيرهم في العالم، سيما أنهم يُعدّون ورثة للاجئين من القمع العثماني.

ومن المشاهير الذين لديهم أصول أرمنية، نجمة تلفزيون الواقع العالمية كيم كارداشيان والمغنّي شارل أزنافور والمغنية والممثلة شير وبطل العالم في كرة القدم يوري دجوركاييف.