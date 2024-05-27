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"مراسلون بلا حدود" تتقدم بشكوى جديدة ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية حول مقتل صحافيين في غزة

سيدة تحتضن جثمان الصحفي الفلسطيني أكرم الشافعي، الذي قُتل في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، في مشرحة مستشفى غزة الأوروبي في رفح، السبت، 6 يناير
سيدة تحتضن جثمان الصحفي الفلسطيني أكرم الشافعي، الذي قُتل في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، في مشرحة مستشفى غزة الأوروبي في رفح، السبت، 6 يناير Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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قالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، إنها تقدمت بشكوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل أو إصابة صحفيين فلسطينيين وسط الحرب الطاحنة التي تخوضها إسرائيل منذ أشهر في قطاع غزة.

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وأعلنت المنظمة في بيان لها، الاثنين، أنها تطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في "جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق ما لا يقل عن تسعة صحفيين فلسطينيين على الأقل في الفترة الممتدة بين 20 ديسمبر/كانون الأول و20 مايو/أيار".

وفي شهر كانون الثاني/ يناير، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أن تحقيقاتها حول جرائم الحرب في غزة تشمل الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين منذ اندلاع الحرب.

وتقول "مراسلون بلا حدود"، إنه من بين 100 صحفي قُتلوا في الحرب التي بدأتها إسرائيل قبل 8 أشهر، فإن لديها "دوافع معقولة تدفعها للظن أن بعض هؤلاء الصحفيين قُتلوا عمداً، وأن آخرين كانوا ضحايا هجمات متعمدة ضد مدنيين نفذها الجيش الإسرائيلي في القطاع".

وأشارت إلى أن هذه هي الشكوى الثالثة التي تتقدم بها حول مقتل صحفيين في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد شكوى أولى في 31 تشرين الأول/أكتوبر وأخرى في 22 كانون الأول/ديسمبر. 

وقالت مراسلون بلا حدود في بيانها، "لقد قُتل (أو أصيب) جميع الصحفيين المعنيين أثناء عملهم".

وكانت لجنة حماية الصحفيين ومقرها في نيويورك، قد أعلنت أن ما لا يقل عن 107 صحفيين وعامل في مجال الإعلام قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة.

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